متظاهرون عراقيون ينددون بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي لبلادهم

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تظاهر نحو200 عراقي اليوم الجمعة، عند أحد بوابات المنطقة الخضراء الحكومية للمطالبة بعدم "تدخل" الولايات المتحدة في شئون بلادهم.

وتجمع المتظاهرون الذين يمثلون أنصار الأحزاب والفصائل الشيعية عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق في حي الكرادة حاملين أعلاما واللافتات.

وكتب عليها "كلا كلا كلا للوصاية الأمريكية" "والله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود"، كما هتفوا بشعارات تطالب بإبعاد السفيرة الأمريكية من العراق لتدخلها بالشأن الداخلي.

وسارعت القوات العراقية إلى إغلاق جميع مداخل المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد ومنع وصول المتظاهرين إليها، فضلا عن نشر قوات إضافية في محيط المنطقة التي تشهد إجراءات أمنية مشددة.