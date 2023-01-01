نجحت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية أودي في زيادة حصتها السوقية على حساب منافستيها، الألمانيتين أيضا، مرسيدس بنز وبي.إم.دبليو وفق أحدث بيانات مبيعاتها الصادرة اليوم.

وحققت أودي زيادة كبيرة في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو مبيعات بي.إم.دبليو ومرسيدس.

وأعلنت أودي اليوم بيع 907111 سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي على مستوى العالم، بزيادة نسبتها 15.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت الشركة خلال يونيو الماضي أفضل مبيعات لمثل هذا الشهر من أي عام.

وفي الوقت نفسه، لا تزال بي.إم.دبليو الأفضل من حيث المبيعات على مستوى العالم حيث باعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1.07 مليون سيارة، مقابل 1.02 مليون سيارة لمرسيدس بنز.

وزادت مبيعات أودي في الولايات المتحدة بنسبة 30% وفي أوروبا بنسبة 24% وفي الصين بنسبة 2% خلال النصف الأول.

وزادت مبيعات أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن من السيارات الكهربائية بنسبة 50% إلى 75647 سيارة.