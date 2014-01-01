أوكرانيا تغير موعد عيد الميلاد للأرثوذكس من 7 يناير إلى 25 ديسمبر

صوت البرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، لصالح تغيير تاريخ عطلة عيد الميلاد للأرثوذكس من 7 يناير إلى 25 ديسمبر.

ويهدف القانون المقدم من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى "فك الارتباط بالإرث الروسي".

وقررت بالفعل كنيستان من أصل ثلاث كنائس كبيرة تحمل وضعا أرثوذكسيا، التغيير إلى التقويم الجريجوي.

وفي عام 2017، جرى اعتبار يوم 25 ديسمبر، عطلة عامة بدون عمل.

ولم تعلق بعد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية الأكبر في البلاد، والتي لها علاقات ممتدة مع موسكو، على هذا التغيير. وتحتفل بالأعياد، وفقا للتقويم اليولياني الذي تستخدمه روسيا.

ومنذ أن سيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، تحاول أوكرانيا قطع صلاتها بماضيها السوفييتي والروسي. وعزز ذلك الحرب الشاملة التي اندلعت قبل 16 شهرا.