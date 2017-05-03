إضراب موظفي مراقبة الحركة الجوية وطاقم المناولة الأرضية في إيطاليا

يعتزم عمال مراقبة الحركة الجوية والمناولة الأرضية، في إيطاليا تنظيم إضراب غدا السبت، وسط ذروة موسم السفر، مما يعني احتمال حدوث تأجيلات للرحلات.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة أن العديد من رحلات الطيران، ربما تتأثر. ودعت شركات الطيران الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم وتتوقع إلغاءات وتأجيلات محتملة.

ويعتزم الطاقم الأرضي، الذي يتولى إجراءات تسجيل الوصول في مطارات إيطاليا، للإضراب من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء (0800 إلى 1600 بتوقيت جرينتش) غدا السبت.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الطيارون العاملون في شركة "إير مالطا"، الذين يتعاملون مع رحلات شركة "ريان إير"، تنظيم إضراب من الساعة الثانية عشرة حتى الرابعة مساءا.

وكان قد تم دعوة الطيارين ومضيفي الطيران، العاملين في شركة الطيران منخفضة التكاليف "فويلينج" للإضراب غدا السبت، اعتبارا من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء.

وأصدرت شركة "ريان إير" إعلانا قال إن الرحلات من وإلى إيطاليا، سيتم تقليصها أو إلغاؤها بسبب الإضرابات.