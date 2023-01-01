قفزة قياسية في الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي

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تزايدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي بمقدار 1.83 مليار دولار، لتصل إلى 110.41 مليار دولار، مقارنةً بنهاية شهر يونيو بحسب البيانات النقدية والمصرفية الأسبوعية التي صدرت عن البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة.

وتشمل الأصول الاحتياطية النقد الأجنبي واحتياطات الذهب.

وارتفع إجمالي الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى البنك المركزي التركي إلى 69.836 مليار دولار بنهاية السابع من يوليو، بحسب البيانات التي أوردها اليوم الجمعة موقع "تركيا الآن".

من ناحية أخرى، بلغت احتياطات الذهب نحو 40.582 مليون دولار بنهاية الفترة المذكورة.

وفقًا لبيانات المجلس العالمي للذهب، فإن تركيا تحتل المرتبة الثالثة عشرة في العالم كأكبر مالك لاحتياطي الذهب، حيث بلغت الكمية الإجمالية للاحتياطي 428.4 طن.