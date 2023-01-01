السعودية والإمارات توسعان الاستثمار في شركات الألعاب الكورية الجنوبية

توسع السعودية والإمارات استثماراتهما في الشركات الكورية الجنوبية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وفقا لصناعة الألعاب اليوم الجمعة.

قالت صناعة الألعاب إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى 6 ملايين و 322 ألفا و 500 سهم من أسهم شركة "نيكسون" الكورية الجنوبية المدرجة في سوق الأسهم اليابانية في نهاية الشهر الماضي لترتفع حصته إلى 23ر10%.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استحوذ على حصة 02ر5% في "نيكسون" في فبراير من العام الماضي من خلال ضخ 883 مليون دولار.

ومنذ ذلك الحين، واصل الصندوق زيادة حصته في "نيكسون" من خلال عمليات شراء إضافية. ومن خلال عملية الشراء في الشهر الماضي، أصبح الصندوق رابع أكبر مساهم في الشركة.

واستحوذ الصندوق أيضا على حصة 3ر9% في شركة "إن سي سوفت"، ثاني أكبر شركة ألعاب مدرجة في كوسبي من حيث القيمة السوقية، ليصبح ثاني أكبر مساهم بعد الرئيس التنفيذي للشركة كيم تايك-جين الذي يمتلك حصة 9ر11%.

وتعتزم شركة "كرافتون" الكورية الجنوبية إقامة مسابقة لعبة "باتل جراوندز موبايل" الدولية لعام 2023 في هذا الشهر في الرياض.

وكانت "كرافتون" قد أقامت مسابقة "باتل جراوندز موبايل" في الرياض في العام الماضي، جنبا إلى جنب مع حدث "جيمرز 8" الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وفي حين تزيد السعودية حصتها بشكل مباشر من خلال الاستثمار، تعمل الإمارات أيضا على توسيع الشراكات من خلال جذب الشركات الأجنبية إليها.

من بين الشركات الكورية الجنوبية، أنشأت "ويميد" شركة "ويمكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في الإمارات.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي بداية العام الجاري، كانت دول الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، أكثر المناطق التي تنفق معظم الوقت والمال على الألعاب الكورية.

وأظهر التقرير أن المبلغ الذي ينفقه الفرد على الألعاب الكورية، 2ر76 دولارا و69 دولارا في قطر والإمارات على التوالي، وهو أكثر بكثير من المتوسط البالغ5ر38 دولارا.