القاعدة يعلن مسئوليته عن مقتل جندي وإصابة آخرين في انفجار في أبين اليمنية

أعلن تنظيم القاعدة في اليمن، اليوم الجمعة، مسئوليته عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، في محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال تنظيم القاعدة في بيان صادر عن ما مايسمى بمؤسسة الملاحم (الذراع الدعائي للتنظيم في اليمن)، "إن عناصره استهدفوا آلية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية بعبوة ناسفة في منطقة مودية، شرقي المحافظة".

وأوضح أن الاستهداف أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد مصدر عسكري طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباءالألمانية (د.ب.أ)، مقتل جندي واصابة ثلاثة آخرين، من قوات اللواء الخامس دعم إسناد (تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي)، بانفجار عبوة ناسفة زرعت على الطريق الرئيسي للمديرية.

سبق وأن تعرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لهجمات عدة من قبل عناصر القاعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود.

وتزايدت تلك الهجمات بعد انطلاق عملية "سهام الشرق" التي تقودها القوات الجنوبية ضد عناصر التنظيم في محافظتي أبين وشبوة، ضمن "عمليات مكافحة الإرهاب في الجنوب".