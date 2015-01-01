محافظ الغربية: تقديم 228 ألفا و298 خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أشاد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التي تجوب قرى ومدن الغربية من أجل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالينا من خلال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي قدمت 228 ألفا و298 خدمة طبية منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم.

وقال محافظ الغربية إن المبادرة قدمت على مدار اليوم 17 ألفا و392 خدمة طبية متنوعة من خلال 165 فريقا من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات (فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة).

وأضاف أن المبادرة قد شملت تنفيذ عدة فعاليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5233 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5858 منتفعا، بينما استفادت 5971 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لـ526 حالة والعلاج لـ521 منهم إلى جانب الفحص بمبادرة السمعيات لـ108 أطفال من حديثي الولادة، كما تم فحص 454 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لـ3488 منتفعة و107 ضمن مبادرة كبار السن.