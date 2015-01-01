المركزي الصيني يلمح إلى مزيد من الدعم للسياسات الاقتصادية

ألمح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إلى تقديم مزيد من الدعم للسياسات الاقتصادية، ودعا إلى التحلي بالصبر حتى تترسخ عملية التعافي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر مسئولون بارزون بالبنك أن لديهم المجال الكافي لتخفيف السياسة المالية إذا لزم الأمر، وألمحوا إلى تعديلات محتملة على معدل الاحتياطي المطلوب للبنوك وإلى المزيد من التخفيف المستهدف للضوابط على الممتلكات.

وقال ليو جوشيانج، نائب محافظ البنك المركزي، للصحفيين في بكين اليوم: "لا يزال لدينا مجال واسع للتعامل مع التحديات والتغيرات غير المتوقعة. يتعين أن نتحلي بالصبر والثقة في نمو الاقتصاد المستمر والثابت".

وذكر ليو أن الصين ستنفذ سياسة نقدية مستهدفة وقوية.