نشطاء الجيل الأخير يعرقلون حركة المرور عبر 26 مدينة ألمانية

عرقل نشطاء المناخ من حركة "الجيل الأخير" حركة المرور في عدة أماكن بالعاصمة برلين اليوم الجمعة.



وثبت النشطاء أنفسهم في الطرقات بمدن مثل برلين ولايبتسج ودريسدن وبراونشفايج اليوم الجمعة.



وتنكر بعض المتظاهرين في هيئة المستشار أولاف شولتس، ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، ووزير النقل فولكر فيسينج، وحملوا لافتات كتب عليها "نحن نخرق القانون".



وأوضحت الحركة أن المظاهرة تهدف إلى جذب الانتباه إلى "انتهاك (الحكومة) لقانون حماية المناخ".



ويشير هذا إلى قانون العمل المناخي الألماني الذي يرسي هدفا ملزما قانونيا بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045 وخفض الانبعاثات الكربونية.



وقالت الحركة إنه جرى التخطيط لتنظيم 36 اعتصاما على الأقل في 26 مدينة في أنحاء ألمانيا.



وقالت المتحدثة باسم الحركة كارلا روخل: "تنتهك الحكومة الاتحادية القانون وتقود المجتمع إلى الانهيار.. واجبنا الديمقراطي مقاومة هذا بسلمية".



وأعلنت حركة "الجيل الأخير" عن فعالية بمحطة قطارات برلين المركزية. ووفقا للشرطة، قام النشطاء أيضا بعرقلة حركة المرور عند تقاطعات بالقرب من مبنى البرلمان الألماني.



وعقب تظاهرات في مطارات أمس الخميس، أعلن أعضاء من "الجيل الأخير" تنظيم احتجاجات على مستوى ألمانيا اليوم الجمعة بسبب الجهود غير الكافية من جانب الحكومة الألمانية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في مجال النقل، حسبما أوضح متحدث باسم الحركة في تصريحات لـ(د.ب.أ).



وشل النشطاء أمس حركة العمل في مطاري هامبورج ودوسلدورف لعدة ساعات عبر تجاوز أسوار والسير على مدارج الطائرات، وتثبيت أنفسهم بالقرب منها.