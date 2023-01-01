التشيك وتايوان توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون في الرعاية الصحية

ذكر وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، اليوم الجمعة، في أعقاب اجتماع مع وفد من تايبيه إن بلاده يمكن أن تستلهم من تايوان، في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.



ووقع الجانبان مذكرة تفاهم، بين المكتب الاقتصادي والثقافي التشيكي ومكتب تايبيه الاقتصادي والثقافي في براغ، حول التعاون في قطاع الصحة، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم.



وقال فاليك: "تسبقنا تايبيه أميالا، في استخدام الذكاء الاصطناعي، لاسيما في مجال علم الأورام وفي استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة والتعاون في هذا المجال، سيكون مفيدا بشكل كبير بالنسبة لنا".



يشار إلى أنه في أغسطس 2020، وعلى الرغم من جائحة كورونا وحتى في غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية، زار رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل تايوان، وهو ما أدى إلى تسريع التعاون في مجالات الأعمال والتكنولوجيا.