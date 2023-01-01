شولتس: سياسات المناخ يتعين أن تحظى بدعم واسع النطاق بين الألمان

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن حكومته تكتسب قوة دفع في جهودها لتحديث البلاد وتحقيق الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وذكر شولتس أن الهدف يظل وقف تغير المناخ الذى هو من فعل الإنسان. وأوضح المستشار اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي في برلين أن الاستثمارات من أجل المستقبل تمضى قدما فى ألمانيا وأن وتيرتها تتسارع بصورة كبيرة.

وأشار شولتس، رغم ذلك، إلى أن القرارات السياسية المهمة بشأن سياسة المناخ يجب أن تحظى بدعم واسع بين السكان حتى يكتب لها النجاح. ودافع عن قرار حكومته بتخفيف التكليفات والقرارات المقترحة لأصحاب المنازل للتحول إلى أنظمة تدفئة أكثر حفاظا على البيئة والمناخ.

وذكر شولتس: " قناعتى تتمثل فى أن أي شخص يرغب في وضع سياسة للمناخ يجب أن يكون واثقًا من أن كل لائحة قانونية واحدة ستجد دعما من الأغلبية في أى استفتاء.. يتعين أن يكون ذلك هو الطموح".