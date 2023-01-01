بكين: استراتيجية ألمانيا تجاه الصين غير بناءة

انتقدت وزارة الخارجية الصينية، استراتيجية ألمانيا الجديدة تجاه بكين.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، وانج وين بين، الاستراتيجية المكونة من 61 صفحة بأنها "غير بناءة"، وقال: "لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الانقسامات في العالم"، متهما الحكومة الألمانية بالحمائية، معربا عن أمله في أن تنظر ألمانيا إلى التنمية في الصين "بشكل شامل وموضوعي".

وأقرت الحكومة الألمانية أمس الخميس لأول مرة استراتيجية بشأن الصين بعد شهور من المناقشات، وتهدف الاستراتيجة إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين، لكن دون الانفصال عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتتهم الحكومة الألمانية في الاستراتيجية بكين بانتهاك حقوق الإنسان بشكل فادح وتقويض القانون الدولي من خلال سياسات القوة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وجاء في الاستراتيجية: "سلوك الصين وقراراتها أدت إلى تزايد عناصر التناحر والمنافسة في علاقتنا خلال السنوات الماضية".