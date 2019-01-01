توافد الرواد والمصطافين، اليوم، على شواطئ الإسكندرية، حيث بلغت نسبة الإشغال 70%، ورفعت شواطئ القطاع الشرقى بالكامل رايات خضراء، بينما اختلف لون الرايات فى شواطئ القطاع الغربي والعجمي حسب حالة البحر.



وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن نسبة الإشغال في شاطئ سيدي بشر 70%، وإدوار 60%، وميرامار الأوسط 80%، وميرامار الشرقي 80%.



وناشد رئيس السياحة والمصايف، الرواد، الامتناع عن دفع إكرامية، والمحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء المخلفات في مكانها المخصص.



ونوه بأن دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا، مانعا الخروج بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق.



وأكد أن المفتشين متواجدين باستمرار على الشواطئ للرقابة، معلنا أرقام الشكاوى على بوابات الشواطئ في حال حدوث أي مشكلة أو شكوى.