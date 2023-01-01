الاتحاد الأوروبي يمدد إعفاء إنسانيا لسوريا لمدة 6 أشهر

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ذكر بيان، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي مدد إعفاء إنسانيا من عقوباته المفروضة على سوريا للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ومدد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لستة أشهر إضافية حتى فبراير المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز".