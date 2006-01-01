تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحات أسبوعية للقراءة؛ على صفحات الملحق الثقافي الصادر يوم السبت من كل أسبوع.

وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:

أكابيللا

مى التلمسانى

دار الشروق

2022

أكابيللا نص يتحدى كافة المسلمات السردية التى تدرب عليها المتلقى، فعليه أن يفهم بداية أن كلمة أكابيللا تنتمى لعالم الأصوات الموسيقية، وتعنى الغناء بشكل فردى بدون مصاحبة آلة. فكأن الفردية تعلن عن نفسها منذ البداية ليجد القارئ نفسه وحيدا فى مواجهة النص، لا يملك سوى ذاته ويوميات عايدة التى تعيد ماهى كتابتها أو بالأحرى نسخها على الكمبيوتر.

تأملات غائرة

رجائى عطية

دار الشروق

2006

هذه تأملات غائرة، كتبت فى أوقات شتى، يجمع بينها أنها محاولات للغوص إلى أعمق الأعماق، فى الذات والحياة والناس، هاديها العقل وقبلتها الحقيقة والحق حيث كانا.

حروف وحركات وحيوانات

هديل غنيم

دار الشروق

2023

ح ــ «حروف وحركات وحيوانات» هو بداية مناسبة لأصغر الأطفال؛ للتعرُّف على الحروف العربية وعلى أسماء الحيوانات.

ر ــ رسومه الجميلة فيها ما يُحِبُّه الصغار من مشاهد مضحكة مبهجة.

و ــ وهو مكتوب للنطق والفهم بالعربية الفصحى (إذا قُرِئ بالتشكيل)، أو بالعامية (إذا قُرِئ بدون تشكيل)، الأمر متروك لكم،

ف ــ فلا تقلقوا من اللغة وتمتعوا بالقراءة والرسومات مع أطفالكم!

أصبحت أنت – سيرة روائية

أحلام مستغانمى

دار الكرمة

٢٠٢٣

فى هذا الكتاب، تسرد الكاتبة الأكثر جماهيرية فى العالم العربى، بصيغةٍ روائية جذابة، ومن القلب، مقتطفات من سيرتها ومذكراتها. سنوات تفتّحها واكتشافها حب المراهقة البرىء، بداياتها مع الشعر وبرنامجها الإذاعى الذى أطلقها فى الجزائر، علاقتها بوالدها المناضل الجزائرى وبوالدتها وباللغة العربية التى كانت من أولى دفعات الشباب الجزائرى الذى اعتمدها وتخرّج من جامعاتها، وعيها على القضايا الوطنية فى الجزائر الفتية التى حققت استقلالها وما تلا ذلك من قضايا نشوة الاستقلال.