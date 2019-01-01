قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز جاء بعد جهود كبيرة بذلها لاعبو الفريق والجهاز الفني على مدار الموسم، وإن الفوز على الزمالك خطوة مهمة لمواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم دون خسارة.
وأضاف معلول: «أهنئ جماهير الأهلي على الفوز بلقب الدوري الممتاز وعودة الدرع من جديد إلى بيته، مما لاشك فيه أن لاعبي الأهلي كانوا على درجة عالية من التركيز من بداية مباراة الديربي لمواصلة النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي».
وشدد الظهير الأيسر للفريق على أن الفوز على الزمالك يعزز صدارة الفريق للدوري ويساعد في إنهاء الموسم دون خسارة، وهو ما يبحث عنه الأهلي خلال المباريات المتبقية للمسابقة.
واختتم علي معلول تصريحاته بالتأكيد أن الحديث عن جماهير الأهلي لا يتوقف، فهم دائمًا السند واللاعب رقم واحد، متمنيًا أن يكون جميع اللاعبين عند حسن ظنهم.
وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري، والذي توج به بشكل رسمي قبل مباراة الخميس.
وسجل حسين الشحات الهدفين الأول والثاني، قبل أن يضيف علي معلول الهدف الثالث وسجل محمد شريف الهدف الرابع.