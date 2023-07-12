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رقم مميز للأهلي بعد فوزه على الزمالك برباعية في الدوري

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 2:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 2:23 ص

سجل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، رقمًا مميزًا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك مساء الخميس، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد فاز على الزمالك بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري.

ونجح الأهلي في تحقيق الانتصار على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب من الدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما كان تغلب على الأبيض بثلاثية نظيفة في شهر يناير الماضي.

وحقق الفريق الاحمر الانتصار على الزمالك ذهابا وإيابا في تاريخ مباريات الفريقين بالدوري المصري 7 مرات.


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