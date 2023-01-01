شولتس: الجهود لتحديث ألمانيا ومصادر طاقتها المتجددة تكتسب زخما

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن حكومته تكتسب زخما في جهودها لتحديث البلاد، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال شولتس، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في برلين، إن "الهدف يظل يكمن في وقف التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان.

وأضاف "أن الاستثمارات من أجل المستقبل جارية في ألمانيا بوتيرة متسارعة بشكل كبير".

وأشار شولتس إلى هدف الحكومة، المتمثل في الحصول على 80% من كهرباء البلاد عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأنه تم تحقيق أكثر من نصف هذه النسبة في الوقت الحالي، وفقا لمصادر في قطاع هذه الصناعة.

وقال شولتس إنه يتم توسيع شبكة الكهرباء الألمانية، وتقوم البلاد ببناء شبكة شحن للسيارات الكهربائية.