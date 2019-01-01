التشيك: سنتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل وإنشاء قاعدة صناعية بها للانطلاق إلى التصدير

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جيري كوزاك نائب وزير خارجية التشيك، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين مصر والتشيك في قطاع النقل، وحضر اللقاء إيفان يوكل سفير التشيك لدى القاهرة.



في بداية اللقاء، رحب وزير النقل بنائب وزير خارجية جمهورية التشيك، مؤكدا العلاقات التاريخية المميزة بين الجانبين والتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال توطين صناعة النقل في مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار إلى أن توقيع عقد تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد وعقد صيانة لمدة 15 سنة شامل قطع الغيار بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية هو خطوة هامة نحو التعاون المستقبلي المشترك لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إقامة مصنع بها لتوطين صناعة جرارت وعربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والترام، بالإضافة إلى توطين الصناعات المغذية لها فى مصر ليصبح التعاون بين هيئة السكك الحديدية المصرية وسكودا التشيكية نموذجا رائدا للتعاون المشترك في مجال النقل ثم الانطلاق الى التعاون بين مصر والتشيك في باقي المجالات والتصدير للخارج لهذه المنتجات التي سيتم تصنيعها على أرض مصر.



وأضاف أن الدولة المصرية تسابق الزمن لتوطين كل صناعات النقل فى مصر، وهذا النهج هو نهج كل وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، متابعا أنه لن يتم أى تعاقد جديد مستقبلا لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها فى مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.



ومن جانبه، أكد نائب وزير خارجية التشيك، عمق العلاقات المصرية التشيكية، معربا عن الاهتمام الكبير بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، لافتا إلى أن التشيك ستتعاون مع مصر لتوطين صناعة النقل وإنشاء قاعدة صناعية في مصر للانطلاق إلى التصدير إلى الدول الأخرى.



وفي ختام الاجتماع، أكد نائب وزير خارجية التشيك أن زيارة وزير النقل المصري خلال الفترة القادمة إلى التشيك ستشهد استكمال المباحثات حول التعاون الكبير بين الجانبين في مجال توطين صناعة النقل في مصر مع عدد من المسئولين بالتشيك، مثل وزير النقل التشيكي ورئيس سكودا العالمية، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون نقطة انطلاقة قوية للتعاون بين كل الهيئات المصرية والشركات التشيكية.