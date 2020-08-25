 التعليم العالي: الكليات ملتزمة بإرسال نتائج اختبارات القدرات للطلاب - بوابة الشروق
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التعليم العالي: الكليات ملتزمة بإرسال نتائج اختبارات القدرات للطلاب

عمر فارس
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:12 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 8:13 م
تبدأ وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، اليوم السبت، إتاحة التسجيل لأداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg.

ويتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات كالتالي:
تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المُخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، لكل الطلاب اللائقين من المُتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناءًا عليها، وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

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