حذّر الإعلامي عمرو أديب، من انهيار شامل لنادي الزمالك، وذلك في معرض تعليقه على سقوط الأبيض أمام الأهلي برباعية في بطولة الدوري العام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «الزمالك بينتهي.. يا تلحقوا يا مش هتلحقوه.. إحنا رايحين في سكة اللي يروح ميرجعش.. لو الوضع استمر كده هنبقى زي الإسماعيلي (ينافس على الهبوط) السنة الجاية».

وأضاف أن رواية خسارة الزمالك أمام الأهلي بالسحر لا فائدة منها، متابعا: «إحنا ملعبناش حاجة ولا روحنا الماتش.. مكنش فيه روح ولا خطة ولا فرقة».

ووجه أديب، انتقادا ضمنيا لرئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور قائلا: «فرقة إيه اللي هتلعب لما يتقال للاعب إنت كنت جاي النادي بالشبشب.. أنا حاسس إن الزمالك متساب للسقوط الحر».

وتابع: «مشفناش محمود الخطيب طلع مرة قال لحسين الشحات أنت كنت جايلي بالشبشب أو بتشرب مخدرات».

ورفض أديب، الحديث الصادر عن بعض أنصار مرتضى منصور، والذي يزعم وجود مؤامرة ضد النادي الأبيض، قائلا: «البشوات بيصدورا للناس إن فيه مؤامرة على الزمالك.. خلينا بقى في المؤامرة لغاية ما نموت وميكنش فيه نادي أساسا».

ونوه بأنّ الأنباء عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، هزّت القلعة البيضاء بالكامل، لكنّه تابع: «الأهلي تعاقد مع إمام عاشور بمنطق دعه يعمل دعه يمر.. اللاعب غلط وشتم لكنه ميقصدش ومحصلش حاجة.. لكن ده لو رمضان صبحي كانت الدنيا بقت حاجة تانية».

وفاز الأهلي المتوج بلقب الدوري العام للمرة 43 في تاريخه، على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ستاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ 31 بالدوري العام.