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مصرع سائق في حريق سيارة بمدينة الشيخ زايد

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 11:34 م

لقى سائق مصرعه في حريق سيارة مقطورة محملة بمادة الأسمنت السائل بطريق الضبعة أسفل طريق الدائري الإقليمى بمدينة الشيخ زايد.

وبينت التحريات أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية للسيارة سبب نشوب الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والإطفاء لمحل البلاغ.

وتبين اشتعال سيارة مقطورة فنطاس محملة بمادة الأسمنت السائل، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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