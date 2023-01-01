نشطاء المناخ يتظاهرون في ميادين مهمة ببرلين

عرقل نشطاء المناخ من حركة "الجيل الأخير" سير المرور في عدة أماكن في برلين اليوم الجمعة.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن من بين الأماكن التي احتج فيها النشطاء، ميدان عامود النصر، حيث ثبت العديد منهم أنفسهم على الطريق، وأغلقوا شوارع مهمة تؤدي إلى بوابة براندنبورج التاريخية.

وتنكر بعض المتظاهرين في هيئة المستشار أولاف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير النقل فولكر فيسينج، وحملوا لافتات كتب عليها "نحن نخرق القانون".

وأعلنت حركة "الجيل الأخير" عن فعالية في محطة قطارات برلين المركزية. ووفقا للشرطة، قام النشطاء أيضا بعرقلة حركة المرور عند تقاطعات بالقرب من مبنى البرلمان الألماني.

وعقب تظاهرات في مطارات أمس الخميس، أعلن أعضاء من الجيل الأخير احتجاجات على مستوى ألمانيا اليوم الجمعة بسبب الجهود غير الكافية من جانب الحكومة الألمانية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في مجال النقل، حسبما أوضح متحدث باسم الحركة في تصريحات لـ(د.ب.أ).

وشل النشطاء أمس الخميس الحركة في مطاري هامبورج ودوسلدورف لعدة ساعات عبر تخطي أسوار والسير على مدارج المطارين وتثبيت أنفسهم بالقرب من مدارج الطائرات.