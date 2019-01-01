قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، إن الموسم الحالي "استثنائي" لهذا الجيل من لاعبي النادي الأهلي، مع المدرب السويسري كولر، مشيدًا بالقرار الذي صدر من جانب الإدارة بإراحة اللاعبين مع نهاية الموسم الماضي.

وأضاف معوض في تصريحات تليفزيونية: "مشكلة الزمالك أن لا أحد يعترف الخطأ ويتم إلقاء اللوم وتبادل الاتهامات، بمجرد ما الفريق فاز بمباراتين تمت الإشادة بالمدرب وأنه مدرب عالمي، ولاعبين مميزين، فبدلا من الاعتراف بالأخطاء وإعادة البناء لا يحدث ذلك وتجدد المشاكل".

وتابع: "محمود البنا اتخذ قرارًا جيدًا باحتساب ركلة الجزاء، ولو لم يتم احتسابها كانت ستكون مبررًا للخسارة في الزمالك، والبعض يتحدث عن أمور غير رياضية مثل السحر والتحكيم وأمور أخرى، والزمالك لا يعيش الواقع وهناك مبالغة في قدرات أوسوريو".

وأكمل: "الزمالك عندما يرحل عنه لاعبون ينقطع الاتصال معهم تماما ولا يريدون اعادته وهذا قرار خاطئ، وخروج بعض العناصر للاحتراف بشكل لا يليق يقطع الصلة بهم مستقبلا، والزمالك منذ ثلاثة أيام فقط كان يقدم مستوى جيدًا، ولكن الاختبار الحقيقي لـ أوسوريو كان مواجهة الأهلي".

وزاد: "كان من الصعب أن يلعب أوسوريو بنفس طريقته أمام الأهلي الذي يعيش في حالة جيدة، والفريق الأحمر لم يتأثر بالغيابات في وسط الملعب خاصة مروان عطية وحمدي فتحي، ورغم غيابهما فاز الأهلي الذي يمتلك بدائل، والمدرب صنع نظام في الأهلي".

وتابع: "جميع البدلاء قدموا أداء جيدًا، ولازال فخري في حاجة للتطور، والهدف الذي سجله محمد شريف سيفرق معه معنويًا، ومحمد مجدي أفشة ظهر بمستوى جيد وكان يساند خط الدفاع أيضا".

وأتم: "لاعبي الزمالك لم يكن فيهم لاعب يشارك في مركزه الأصلي، ما حدث كان صعبا أمام الأهلي، قد تنجح الطريقة مع فرق آخرى، لكن في مواجهة نادٍ كبير بحجم الأهلي الأمور صعبة".