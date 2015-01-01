سنغافورة توسع نطاق تحقيق في فساد يتعلق بأحد أباطرة الفنادق

اتسع نطاق تحقيق نادر في الفساد في سنغافورة، بشأن وزير بالحكومة، اليوم الجمعة، بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد أحد أباطرة العقارات والفنادق، على خلفية القضية.

وذكر أونج بينج سينج، المدير الإداري لشركة "هوتيل بروبرتيز ليمتيد" أنه يتعاون مع مكتب "التحقيق في الممارسات الفاسدة"، طبقا لبيان صادر عن الشركة إلى "بورصة سنغافورة"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وتراجعت أسهم لشركة "هوتيل بروبرتيز ليمتيد" بواقع 7%، وهو أكبر تراجع خلال اليوم، منذ مارس 2020 .

وسوف يسلم أونج، الذي سيسافر من اليوم الجمعة، جواز سفره إلى المكتب، عند عودته إلى سنغافورة.

وكان قد طُلب من أونج تقديم معلومات بشأن تعاملاته مع وزير النقل، إس اسواران. ولم يتم توجيه أي اتهامات.

كان أخطر تحقيق بشأن الفساد في سنغافورة، يتعلق بأحد الوزراء، منذ حوالي أربعة عقود، قد هز الدولة المدينة الثرية. ويعتبر كبار مسئوليها من بين أفضل المسئولين، في العالم أجرا، وهي استراتيجية يقول زعماء سياسيون في سنغافورة إنها ساعدت في درء الفساد.