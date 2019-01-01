كشف المهندس صلاح أبو غزالة استشاري فني لمزارع المانجو، عن حقيقة ارتفاع سعر محصول المانجو هذا العام، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سوف يُحدد هذا الأمر.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن زراعة المانجو في مصر على ما يرام رغم كل الظروف والتحديات خاصة المناخية منها، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في العملية الإنتاجية وهناك اكتفاء من المحصول يلبي احتياجات المواطنين.

وتوقع أن يكون هذا الموسم جيد بالنسبة لمحصول المانجو وأيضا بالنسبة لأسعاره، مبينا أن هناك ما يكفي للمواطن حتى شهر ديسمبر المقبل.

وتابع أن المرونة في حركة الأسعار للمحصول حسب العرض والطلب، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالي حبا مصر بهذا المحصول.

