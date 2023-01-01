كشف الفنان خالد الصاوي، عن كيفية مشاركته في أربع أعمال فنية خلال شهر رمضان، موضحًا أنه في بداية مشواره الفنية كان بحاجة إلى الانتشار، الأمر الذي جعله يعتاد على المشاركة في أكثر من عمل فني في وقت واحد.

وأكد خلال حوار خاص له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الخميس، أن اشتراكه في أكثر من عمل بمثابة المغامرة الكبيرة، مؤكدًا أنه من الممكن أن يكرر هذه التجربة مرة أخرى طالما لما يُقدم عمل فني باسمه.

وأضاف أنه اضطر إلى خوض هذه التجربة، نظرًا لعدم وجود فرصة بطولة في أي مسلسل خلال شهر رمضان هذا العام، منوهًا أنه فضل المشاركة في أكثر من دور خلال أعمال فنية مختلفة ومنها ما كان دور ثاني وضيف شرف، حتى لا يظل في منزله منتظرًا لفرصة عمل.

وعن اهتمامه مؤخرًا بحالته الصحية، أكد أنه اصبح يهتم بممارسة الرياضة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: «اهتميت بالرياضة وبصحى بدري أتمرن عشان مش عايز اعجز»-على حد تعبيره.

وواصل الفنان خالد الصاوي الحديث عن اهتمامه بحالته الصحية، وأكد أنه سيحافظ على صحته جيدًا ولن يكون سببًا في تدهور حالته الصحية إلا لو كان شيئًا قدريًا أو بسبب عمله.

وعقب: «بعمل تغييرات في حياتي وبنام وبتمرن كويس، وإن شاء الله النتيجة هتبان».