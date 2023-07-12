قلق في الاتحاد الأوروبي وسط تفاقم أزمة الانتخابات في جواتيمالا

حث الاتحاد الأوروبي المؤسسات في جواتيمالا على احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 25 يونيو حيث هوت البلاد في أتون اضطراب جديد قبل الجولة الثانية من التصويت.

وقالت الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي في بيان يوم الخميس "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء المحاولات المستمرة لتقويض نزاهة نتائج هذه الانتخابات".

وأضافت أن جولة الإعادة المقررة في 20 أغسطس "يجب أن تجري في ظل التزام صارم بالقانون، واحترام كامل للنظام الدستوري، ومع ضمان أن هؤلاء المتنافسين يمكنهم التنافس بمساواة".

ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات مواجهة السيدة الأولى السابقة والسياسية المخضرمة المنتمية لتيار يمين الوسط ساندرا توريس مع الناشط التقدمي المناهض للفساد برناردو أريبالو، الذي صدم نجاحه في يونيو المراقبين السياسيين.