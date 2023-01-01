شولتس: الحكومة الألمانية لن تتدخل بشأن إدارة الاستثمار في الصين

سعى المستشار الألماني، أولاف شولتس لتبديد المخاوف في الأوساط التجارية بشأن سيطرة الدولة المفرطة على الاستثمار في الصين، اليوم الجمعة، بعد يوم من إصدار الحكومة الألمانية أول تقرير استراتيجي على الإطلاق بشأن الصين.

وتدعو الاستراتيجية ألمانيا إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين، لاسيما في القطاعات المهمة استراتيجيا، وتحث الشركات الألمانية على تفادي الاعتماد من جانب واحد على الموردين أو العملاء الصينيين.

وأضاف شولتس "انطباعي هو أن العديد من الشركات ستواصل الاستثمار بشكل كبير في الصين وستصدر إلى الصين وستشتري أيضا بضائع وخدمات من الصين".

لكنه يتوقع أن الشركات "في نفس الوقت، بمعنى ما نسميه القضاء على المخاطر، ستستفيد من الفرص، التي تظهر لها للقيام باستثمارات مباشرة في أماكن أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال في أماكن أخرى في آسيا".

وأشار شولتس إلى أن الكثير من الشركات الألمانية، تقوم بالفعل بتحويل استثماراتها وإدارة المخاطر، المتعلقة بالسوق الصينية.

وفي الوقت نفسه، ذكر شولتس أن الحكومة الألمانية ترغب في ممارسة المزيد من الرقابة على المجالات الحساسة: "ربما يكون من البديهي، أننا نريد أن نلقي نظرة فاحصة على القضايا المهمة، للأمن العسكري، وللأمن بشكل عام".