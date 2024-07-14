ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة في حملات على أسواق ومحال بمراكز وقرى الغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، فضلًا عن أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة والتي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، سلامة الغذاءً، على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، ومحلات الجزارة بحي ثان طنطا.

وتمكنت الحملات من ضبط ٤٦ كيلو لحوم ومصنعات لحوم، و١٨ كيلو زيت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمي، بجانب تحرير ٤٧ محضرًا بأسواق ومحال شهيرة.

وضبطت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع التموين، ٩ كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم شهير للأسماك بحي ثان طنطا، وعلى الفور تم إعدام الأسماك المضبوطة، بالإضافة إلى ضبط ٢٥ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل شهير لبيع المشويات.

كما تم ضبط ١٠ كيلو لحوم مفرومة متبلة بها سائل انفصالي غير صالحة فاسدة، فضلًا عن ضبط ٥ كيلو لحوم مفرومة، و٤.٣ سجق، و١.٧ لحوم قطع مشتبه في صلاحيتها بسوبر ماركت شهير بحي ثانِ طنطا.

فيما نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، في ضبط ثمانية عشر كيلوجرامات زيت طعام مجهول المصدر، وبدون بيانات يستخدم في تصنيع المأكولات بمطاعم شهيرة بحي ثانِ طنطا، بجانب تحرير ٨ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر نقص وزن "فينو" بأحد المخابز السياحية بالحي.

وحررت مديرية الصحة بالغربية، 9 ماضر مخالفة المادة ٩٧ لعدم وجود شهادة صحية، و11 محضرًا لنقص اشتراطات صحية مخالفة المادة ٩٦، ومحضر إعدام 3 لتر زيت هالك، وأربع بلاغات غلق لوجود خطر داهم.

وحررت هيئة سلامة الغذاء، ثلاث محاضر إعدام 3 قطع باتيه، وعلبتي حلاوة وزن ٥٠٠ جرام العبوة، و40 كيس توابل، و30 قطعة كيكة، وخمسة محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء القانون ١ لسنة ٢٠١٧.

وناشدت محافظة الغربية، المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية، أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية، والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، ومطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧، و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤)، أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣.