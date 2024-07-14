قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المحافظين هدف إلى وضع الخطوط العامة للتحرك في الفترة المقبلة على مستوى المحليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنَّ مدبولي أعطى مجموعة من التوجيهات المهمة على رأسها أهمية وجود المحافظين على الأرض والتفاعل الدائم مع المواطينن، ومتابعة وتنفيذ كل الخطط التنموية والمشروعات التي تهدف لخدمة المواطنين.

وأشار إلى التوجيه بأهمية توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار في الأسواق، مؤكدا أن هناك دورا أساسيا للمسئولين في المحافظات في الرقابة على الأسعار، بجانب أدوار وزارتي التموين والداخلية وجهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك.

ونوه بأنَّ الأشهر الماضية وتحديدا منذ شهر مارس، مع الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك، تشهد انخفاضا تدريجيا في الأسعار.

وأفاد بأن الانخفاضات في أسعار الجملة وصلت إلى نحو 40%، مؤكدا رصد انعكاس ذلك على أسعار السلع في السلاسل التجارية ثم في محال البقالة والتجزئة الصغيرة.

وأكّد أن هناك مراقبة في الأسواق، مع رصج انخفاضات في أسعار السلع، غير أنه لا تزال هناك سلع أخرى تحتاج لمزيد من الانخفاض مثل اللحوم والدواجن والبيض.

وشدد على أنه يتم العمل على تحقيق انخفاض حقيقي في أسعار هذه السلع، مؤكدا أن هناك اجتماعات يعقدها مدبولي لمتابعة الأسعار بصورة أسبوعية، وشدد على ان الأمر يحظى بمتابعة مستمرة.