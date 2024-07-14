تركيا: تحييد 4 مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا العراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 4 من مسلحي من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الجيش التركي حيد اثنين من إرهابيي حزب العمال الكردستاني في منطقة كارة شمالي العراق"، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما أفادت بتحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا.

وتستخدم تركيا كلمة تحييد للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

ويشن الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال سوريا والعراق ضد حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) ووحدات حماية الشعب الكردية(واي بي جي).

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.