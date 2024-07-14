وزير العمل يقرر وقف نشاط شركة إلحاق عمالة لمخالفتها القانون

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، وقف نشاط شركة النجم الساطع لإلحاق العمالة بالخارج، التي تحمل ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383، بسبب انتهاكها لشروط منح الترخيص لمزاولة هذا النشاط.

ووجه الوزير الإدارات المختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من امتثالها لأحكام القانون والتعامل بشكل قانوني ولائق مع المواطنين.

يأتي هذا القرار تنفيذاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، الخاص باللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل، بناءً على المذكرة المعروضة من السيدة الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، التي تشير إلى مخالفات هذه الشركة لشروط الترخيص.