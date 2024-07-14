سياسي ألماني يدعو بلاده إلى الاستعداد لترامب

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، ينس شبان، بلاده إلى الاستعداد لرئاسة محتملة لدونالد ترامب في الولايات المتحدة.

وقال شبان في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد إنه حتى الآن لا وجود لهذا الاستعداد، وأضاف: "هذا أمر غير مسؤول"، مؤكدا ضرورة توطيد أواصر العلاقات بسرعة.

وذكر شبان أنه حتى إذا فاز ترامب بالرئاسة، ستظل الولايات المتحدة الشريك الأهم لألمانيا، "من الناحية الجيوستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية"، موضحا أن المصالح المشتركة يمكن أن تكون "أساسا لتعاون أعمق"، وقال: "تحجيم نفوذ الصين، والحد من الهجرة غير الشرعية، وزيادة المشاركة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومنع إيران وكوريا الشمالية من امتلاك أسلحة نووية، وحق إسرائيل في الوجود - يسعى دونالد ترامب إلى تحقيق هذه الأهداف السياسية منذ عقود بمثابرة جديرة بالملاحظة".

وبحسب معلومات الصحيفة، يعتزم شبان حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأمريكي يوم غد الاثنين، حيث سيجرى اختيار ترامب ليكون المرشح الرئاسي للحزب للانتخابات المزمعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أعلن تعرضه لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا يوم السبت (التوقيت المحلي). ورغم إصابته يتطلع ترامب - بحسب مستشاريه - لحضور المؤتمر الوطني لحزبه الجمهوري يوم غد الإثنين.