الجامعة الألمانية تنظم معرضًا لمشروعات تخرج طلاب كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

نظمت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة معرض مشرعوات تخرج طلاب الفصل الدراسي الثامن بأقسامها الثلاث هندسة وتكنولوجيا الأتصالات، هندسة وتكنولوجيا الشبكات، هندسة وتكنولوجيا الإلكترونيات.

ضم المعرض ما يقرب من 50 ملصقاً علمياً استعرض خلاله الطلاب نتائج المشروعات التي عكفوا على تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني تحت إشراف 15 عضو هيئة تدريس بأقسام الكلية وبإشراف عام للدكتور طلال الشبراوى عميد الكلية وتنظيم الدكتور محمد عبد الغنى نائب العميد للشئون الاكاديمية والدكتورة إيمان عزب نائب العميد للشئون الطلابية.

دعُى طلاب السنة الدراسية الأولى لتفقد المعرض للتعرف على التطبيقات العلمية للمشاريع المنفذة تمهيداً لاختيار كل طالب القسم الذى يرغب الدراسة به بدءأ من العام القادم.

وأشار الدكتور طلال أن الملصقات تضمنت شرح تفصيلي للمشروع البحثي الذي عكف كل طالب على تنفيذه مزود بمجموعة من الصور والرسومات البيانية التي تعمل على نقل فكرة أو جزء من فكرة بشكل مصور وموجز وواضح يسمح بفتح المجال لمناقشة المشروع لضمان تقديم عرض ناجح يقنع لجنة التحكيم بجودة المشروع ويعكس افكارهم الابتكارية والإبداعية في التنفيذ ويظهر مهاراتهم في التواصل وقدرتهم على مناقشة آرائهم بطريقة مبتكرة ومقنعة أمام لجنة التحكيم.

وأوضح أن المشاريع المنفذة تناولت مواضيع عدة كمواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني و أمن الشبكات، تطوير وتوظيف أحدث تقنيات تكنولوجيا الكم، تطوير تقنية الجيل الخامس لشبكات الاتصالات اللاسلكية 5 G ما يساهم بدوره في دعم البيانات الخلوية للتطبيقات والخدمات ما يجعل العالم متصل بشكل أفضل– المدن الذكية وما تتضمه من أنظمة النقل الذكي التي تستخدم تقنيات الحاسبات الآلية والإلكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجه النقل البري و تحسين مستويات السلامة والحركة العامة – تحليل اداء الرياضات المختلفة بإستخدام الذكاء الإصطناعي – رقمنة المنظومة العلاجية.

كما نوه الدكتور عبد الغنى على ان هذا المعرض الذي يعقد سنوياً يعد ملتقى للتميز تُقيمه كلية الهندسة لاقسامها الثلاث لإستعراض مشاريع التخرج لطلاب وطالبات الكلية، حيث تنفذ هذه المشاريع باستخدام أحدث التكنولوجيات في توظيف العلم و التقنيات وربطها باحتياجات المجتمع، وتأتى على هيئة ملصقات علمية تتيح لمقيميها سواء اعضاء هيئة التدريس الكلية أو خارجها من المحكمين بكليات الهندسة بمصر وألمانيا الاطلاع على كل ما هو جديد وعصري في الموضوع البحثي الذي عكف كل طالب على تناوله طبقاً للنهج الأكاديمب الذى يتبعه أعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقديم خبراتهم العلمية بجانب توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة يدعمها تعزيز التعاون الثنائى المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات ودعم مشاريع البحث العلمي القائم بين الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعات الألمانية الراعية لها.

وأضاف أن الأساتذة المناقشون أثنوا على مضمون المشاريع المطروحة والمستوى العلمى الرفيع الذى قدمه الطلاب وأوصوا بنشر عدد من المشاريع البحثية المتميزة بأسم كلية الهندسة بالجامعة الألمانية بالقاهرة بدوريات النشر العلمية العربية و الدولية لإبراز جودة العمل العلمى الذى يتم تنفيذه في الكلية وتسليط الضوء على الإسهامات العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.