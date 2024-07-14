السيد البدوي عن جدل مؤهلات وزير التعليم: كانه على أن يُجنّب الحكومة الحرج

أشاد السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أبدى تحفظا شديدا على وزارة التربية والتعليم.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن الوزير الدكتور محمد عبداللطيف قد يكون جيدا من حيث القدرة والكفاءة، دون الحاجة لأن يكون حاصلا على شهادة دكتوراه.

وأضاف أن وزير التعليم، عليه أن يُجنِّب الحكومة الحرج وبخاصة بالنظر إلى أهمية ملف التربية والتعليم.

واعتبر أن الجدل الذي رافق تعيين وزير التعليم، سيظل ثغرة تتعرض الحكومة للهجوم من خلالها.

غير أن البدوي شدد على أن القرار يتحمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحكم أنه من اختياره.



وكان جدل واسع قد رافق تعيين الدكتور محمد عبداللطيف وزير للتربية والتعليم، بسبب مؤهلاته العلمية التي كانت محل تشكيك من قبل البعض.

في المقابل، رد رئيس الوزراء على هذا الجدل قائلا إن الشهادات التي حصل عليها وزير التعليم، موثقة وسليمة وصحيحة.