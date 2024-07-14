 وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل رئيس البورصة المصرية ويبحثان تنشيط البورصة السلعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل رئيس البورصة المصرية ويبحثان تنشيط البورصة السلعية


نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 3:32 م

استقبل وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أحمد الشيخ رئيس البورصة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور من أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها، وأيضا اتفق الطرفان على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية.

كما بحث الطرفان الاستفادة من الخبرات المتراكمة للبورصة المصرية في إدارة السوق وأيضاً كيفية الاستعانة بخبرات البورصات السلعية الحاضرة على مستوى العالم والاستفادة من تجاربها.

كما ناقش الطرفان دراسة أن يضاف مستقبلا التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالسوق الحاضر.

ويأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقوم به البورصة السلعية لما تمثله من إضافة كبيرة للمنظومة الاقتصادية حيث تعمل على زيادة الشفافية وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري وتقليل عدد الوسطاء في العملية التجارية للتغلب على المتغيرات السعرية.

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