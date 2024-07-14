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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن رائحة الدم تفوح بأرجاء مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، بعد مجزرة المواصي التي ارتكبها جيش الاحتلال، وسط تعطل أنظمة التهوية بسبب نقص الكهرباء والوقود.

جاء ذلك على لسان سكوت أندرسون، نائب منسق الشئون الإنسانية ونائب مدير شئون الأونروا في غزة، في بيان، بعد زيارة أجراها لمجمع «ناصر» الطبي.

وأضاف: «أثناء زيارتي لمجمع ناصر شهدت بعضًا من أفظع المشاهد التي رأيتها خلال الأشهر التسعة التي قضيتها بالقطاع»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي معرض وصفه للوضع بالمجمع الطبي «الذي يعمل فوق طاقته»، قال أندرسون: «استقبل المجمع أكثر من مئة حالة خطرة والمرضى يعالجون على الأرض، دون وجود مطهرات».

وتعقيبا على فظاعة ما شاهد هناك، أكمل المسئول الأممي: «لقد رأيت أطفالا صغارا مبتوري الأطراف، وآخرين مشلولين وغير قادرين على تلقي العلاج».

وأوضح أندرسون أن زملاءه من المجتمع الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لزيادة القدرة الطبية في القطاع.

واستطرد: «العوائق التي تعترض العمليات الإنسانية تمنعنا من دعم سكان القطاع في أي مكان قريب من الموقع اللازم».