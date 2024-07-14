إسماعيل يوسف يكشف تطورات الحالة الصحية للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد حادث المحور

قال إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، إن 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا تعرضوا لحادث سيارة صباح اليوم عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

أضاف إسماعيل يوسف خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن حالة مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان وأنس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005، مستقرة بعدما تعرضوا لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

أشار إسماعيل يوسف، إلى أن النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، وطارق أبو العينين، نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على تواصل مستمر مع الأطباء للاطمئنان على حالة لاعبي الفريق المصابين، مؤكداً أنهم أبلغوني أن الإدارة النادي متكفل بعلاجهم وعلى اتم الاستعدادات لنقلهم إلى أكبر المستشفيات، من أجل الاطمئنان علي حالاتهم، والعمل علي اتخاذ اللازم.

وواصل إسماعيل يوسف، أن الأطباء أبلغوني أن حالتهم مستقرة حتى الآن، وأنهم سيغادرون المستشفى بعد 48 ساعة من الآن.

ووجه إسماعيل يوسف، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على تواصله علي مدار الساعة معي للاطمئنان ومعرفة كافة تفاصيل إصابة مجموعة من لاعبي نادي سيراميكا كليوباترا من مواليد 2005.