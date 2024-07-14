ساوثهامبتون يضم المدافع الياباني يوكيناري سوجاوارا

أعلن ساوثهامبتون العائد حديثا للدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع الياباني يوكيناري سوجاوارا لمدة 4 أعوام.

وانضم الظهير الأيمن البالغ عمره 24 عاما إلى ساوثهامبتون قادما من ألكمار الهولندي، الذي شارك معه في حوالي 200 مباراة بعد انضمامه إليه قادما من ناجويا جرامبوس الياباني في 2018.

وقال سوجاوارا الذي شارك في 13 مباراة مع المنتخب الياباني، للموقع الرسمي لساوثهامبتون "القدوم إلى ساوثهامبتون واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أكبر أحلامي منذ أن كنت صغيرا، لذا أشعر بحماس حقيقي لوجودي هنا".

وأضاف "أشعر بأن ساوثهامبتون فريق جيد للغاية، حينما قدم لي عرضا وافقت على الفور".