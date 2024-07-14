وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود الذكور في الجيش إلى ثلاث سنوات بدلا من 32 شهرا.

وتأجلت هذه الخطوة في وقت سابق، بسبب نزاع حول هذه المسألة بين وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ووفقا لقرار الحكومة، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، سيخدم الجنود الذكور 36 شهرا، وسيسري هذا القرار لمدة 8 سنوات.

ويطبق القرار أيضا على الجنود الذين يخدمون حاليا، وكذلك على النساء اللاتي يخدمن في مناصب تتطلب منهن التوقيع على تنازل بأن فترة خدمتهن ستكون مساوية لفترة الرجال في نفس الأدوار، وفي نهاية فترة التمديد، ستعود الخدمة في الجيش إلى فترة 32 شهرا.

وبحسب تقارير إعلامية عبرية، أبلغ مكتب النائب العام الوزراء، أن قانونية هذا الإجراء تعتمد على مدى ملاءمته للجهود الأوسع نطاقا لتجنيد المتدينين المتشددين، ومساواة عبء الخدمة العسكرية بين مختلف قطاعات المجتمع.

وقال وزير الحرب السابق بيني جانتس إن الحقائق العسكرية الحالية تجعل هذه الخطوة ضرورية، على أن تسري بالتوازي مع خطط تجنيد المتدينين المتشددين، لضمان إعادة تقصير مدة الخدمة خلال السنوات المقبلة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.