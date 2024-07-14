ميلانيا ترامب: منفذ الهجوم على زوجي «وحش»

بعد الهجوم على زوجها، وصفت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب الجاني بأنه "وحش" ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.

وفي منشور لها على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، أكدت ميلانيا أن المهاجم كان يسعى لمحو إنسانية وحماس زوجها دونالد ترامب.

وفي رسالة مصورة على موقع إكس، وصفت ميلانيا الرئيس السابق قائلة "دونالد، الرجل الكريم والمحب الذي صحبته في أفضل الأوقات وأسوأها."

يذكر أن ميلانيا ترامب لم تعد تظهر بشكل كبير في الحياة العامة منذ مغادرتها البيت الأبيض كما أنها لم تلعب دورًا عامًا في حملة ترامب الانتخابية.

وأضافت ميلانيا: "عندما شاهدت تلك الرصاصة العنيفة تصيب زوجي، دونالد، أدركت أن حياتي وحياة بارون (ابنهما) كانت على وشك تغيير مدمر."

ووجهت ميلانيا الشكر إلى حراس الخدمة السرية "الشجعان" وحراس الأمن الذين خاطروا بحياتهم لحماية زوجها.

كان الرئيس الجمهوري السابق البالغ من العمر 78 عامًا قال إنه أصيب برصاصة في أذنه اليمنى خلال حدث انتخابي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أمس السبت. ومع ذلك، تردد أنه بخير.

ولم تعلق ميلانيا على صحة زوجها أو حالته العقلية في منشورها، وبدلاً من ذلك، ناشدت شعب الولايات المتحدة تجاوز الانقسام السياسي.

وأكدت السيدة الأمريكية الأولى السابقة في نهاية المطاف: "كلنا نأتي من عائلات لديها الشغف للنضال من أجل حياة أفضل معًا، ونحن هنا في هذا العالم الأرضي." وأردفت أن "شجاعتنا والحس السليم لدينا يجب أن يرتفعا ويعيدانا معًا كـ(وطن) واحد".