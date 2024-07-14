وزير التربية والتعليم يتفقد عددا من المدارس في قنا

استهل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته لمحافظة قنا، اليوم الأحد، بتفقد عدد من المدارس، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وبعض القيادات التنفيذية، في إطار جولات الوزير المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث كان في استقباله مديري المديريات التعليمية بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان.

وتفقد وزير التربية والتعليم، مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة، التي تضم 29 فصلا، بواقع 1839 طالبا وطالبة.

واطمأن على مواصلة تنفيذ إجراءات الصيانة، واطلع على جداول أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية.

كما شهد عددا من الأنشطة الصيفية للأطفال بالمدرسة تنوعت بين القراءة والكتابة وأنشطة رياضية وفنية وموسيقية ونشاط اقتصادي.

واستمع وزير التعليم، لعدد من معلمات رياض الأطفال بالمدرسة حول أسلوب التدريس والشرح للأطفال، وعقد لقاء مع عدد من المعلمات للاستماع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجهه العملية التعليمية أثناء الدراسة، ومقترحاتهن حول الحلول الواقعية التي تساهم في الارتقاء بأدائهن.

كما استعرض الأدوات التي يستخدمها المعلمون بالمدرسة لتحفيز الطلاب على الدراسة، مؤكدًا أهمية قياس وتحليل مستوى الطلاب الدراسي بشكل دوري بما يعود بالنفع على الطلاب وسائر العملية التعليمية.

وتفقد وزير التعليم، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، التي تضم 1396 طالبة و35 فصلا، و اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، و سلامة مقاعد الطالبات بعدد من الفصول الدراسية، كما تفقد عددا من المعامل، وغرفة الأنشطة ومدرج للطالبات.