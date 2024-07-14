جالانت: سنواصل مطاردة حماس لسنوات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل ملاحقة عناصر حركة حماس لسنوات، بدءا من كبار المسؤولين وحتى عناصرها في الميدان.

وأضاف جالانت خلال زيارة لقاعدة عسكرية لسلاح الجو الاسرائيلي في نتيفوت:"حماس تتآكل كل يوم، وتدفع الثمن، وقدرتها على استعادة قوتها منخفضة للغاية. لقد أغلقنا الدائرة في رفح، ونحن نضرب مراكز قيادته، والنتيجة هي أنه ليس لديه القدرة على تسليح نفسه، ولا القدرة على التنظيم، ولا القدرة على رعاية الجرحى، وفي النهاية المعركة العسكرية التي أنتم جزء مركزي فيها، أو في المعركة التكنولوجية الصناعية التي نخوضها. أصبحت حاسمة بشكل متزايد"، على حد زعمه.

وتابع قائلا: "ملاحقة عناصر حماس ستستمر لسنوات، بدءا من كبار المسؤولين مثل الليلة الماضية وحتى الإرهابيين في الميدان. علينا أن نتذكر ذلك في أي لحظة، وكنتم هنا في السابع من أكتوبر، علينا أن نتذكر ما فعلوه بنا، وهذا أيضا عمل للقضاء على كل إرهابي عمل ضدنا.. وأيضا لردع أي شخص يحاول أن يفعل مثل هذه الأشياء في المستقبل يجب ألا ننسى هذا الأمر. من يأتي لقتلنا، علينا أن نوقفه ونقتله ونقضي عليه"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ووجه جالانت أمس السبت برفع حالة التأهب على كافة جبهات الحرب، وأمر بـ"مواصلة العمليات الموجهة ضد قادة حركة حماس وبزيادة التأهب العملياتي في كافة القطاعات القتالية".