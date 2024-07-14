زيلينسكي بعد العودة من قمة الناتو: مزيد من المساعدات الأمريكية في الطريق لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عقب عودته إلى بلاده بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت الأسبوع الماضي في واشنطن، إن المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الطريق.

وذكر زيلينسكي في منشور على تطبيق إكس أنه جرى التوصل إلى اتفاقيات ملموسة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، منها أسلحة للقوات ودعم صناعة الأسلحة في البلاد.

وقال زيلينسكي إن من بين الأسلحة أنظمة باتريوت وأنظمة دفاع جوي أخرى، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 700 قنبلة انزلاقية و170 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع وحوالي 80 صاروخا على أهداف أوكرانية خلال الأسبوع الماضي وحده.

وأعرب عن امتنانه لجميع أولئك الذين يساعدون في تسليم أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا، وفي الوقت نفسه دعا إلى إرسال مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو يتضمن صورا للدمار والوفيات التي حدثت لدعم دعوته.

كما كشف زيلينسكي عن توقيع مزيد من الاتفاقيات الأمنية مع جمهورية التشيك وسلوفينيا وأيرلندا، حيث توقف في رحلة عودته لبلاده.

ووقع زيلينسكي مؤخرا اتفاقيات من هذا النوع مع بولندا ولوكسمبورج ورومانيا.

وتهدف الاتفاقات إلى تغطية الفترة الفاصلة حتى تتمكن أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويعتزم زيلينسكي عقد لقاءات مع قادة إقليميين في أوكرانيا لتعزيز التعاون، بعد اجتماعات عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من السياسيين الأمريكيين.

وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة على جميع مستويات الرعاية الصحية والملاجئ والصناعات الدفاعية وغيرها من المجالات."

وأكد مجددا إدانته لمحاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي.