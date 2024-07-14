آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس مساء السبت للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تسمح بإعادة نحو 120 محتجزا لدى حركة حماس إلى إسرائيل.

واتهم المتظاهرون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس.

وكتب على لافتة ضخمة حملها المتظاهرون في تل أبيب: "نتنياهو يقتل الرهائن". وقال أحد المتحدثين، وهو محتجز سابق: "قد أبدو بخير من الخارج، لكن الألم يثقل كاهلي أكثر مما يمكن لأي شخص أن يتخيله".

وأوضح أنه كان من المحظوظين الذين تم احتجازهم في منزل وليس في نفق. وقال "إذا كنت قد عانيت من ظروف وحشية وانتهاكات، فماذا عن المحتجزين الـ 120 الآخرين؟".

وأفادت تقارير بتظاهر الآلاف في القدس امام مقر إقامة نتنياهو وأمام إحدى فيلات نتنياهو في منتجع قيسارية الساحلي.

ونظمت مسيرات أصغر في حيفا وبئر السبع وهرتسليا.

وسار عدة مئات من أقارب المحتجزين وأنصارهم على الأقدام من تل أبيب إلى القدس خلال الأيام الأربعة الماضية.