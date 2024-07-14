انطلاق ورشة عمل لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في بورسعيد

شهد الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق فاعليات ورشة عمل لوحدات تيسير الانتقال لسوق العمل، بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط والشرقية لمكون الإرشاد والتوجيه المهني، والذي ينظمه مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 13 - 18 يوليو.

وأكد الدكتور محمد عبدالتواب، أن مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيعمل على توفير وظائف مستدامة للطلاب خريجي التعليم الفني وإضفاء الطابع المؤسسي على إصلاحات سوق العمل لدعم تنمية القوى العاملة الآن وفي المستقبل.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الدولة المصرية انتهجت رؤية استراتيجية شاملة؛ لتطوير منظومة التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية وتشمل التوسع في إنشاء المدارس الفنية التي تغطي كل التخصصات، وتدشين الجامعات التكنولوجية الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تغيير مكانة مصر على المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.

وقال وكيل الوزارة، إن تعليم بورسعيد يحظى بعدد من المشروعات القائمة على دعم خريجي التعليم الفني، بما يضمن توفير خريجين مؤهلين على أعلى مستوى وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية كل ذلك، يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للنهوض بمنظومة التعليم الفني وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور مايسة عبدالرؤوف مدير الوحدة الفرعية للانتقال لسوق العمل، وأحمد السعيد مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر ببورسعيد، وممدوح طه عضو المكتب الميداني للمشروع، ومحمد الشرقاوي مسئول برنامج الإرشاد والتوجيه المهني بالمشروع.