حملة مكبرة لإزالة الإشغالات في المنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة

نظم جهاز مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على الظواهر العشوائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضر إشغال فوري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المضبوطات المختلفة والمتنوعة، مثل «الموازين - وعروض الثلاجات - وأنابيب غاز- وكراسي - واستاندات» وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بجانب رفع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيتريات على المسطحات الخضراء، أيضا إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائياً على جميع الظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشار إلى حرص الجهاز القضاء على جميع المخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسئ للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ولفت إلى أن الحملات تأتي تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز، بمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة.