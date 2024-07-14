محافظ الشرقية: تكثيف أعمال النظافة والتجميل وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الجهود على مدار الساعة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ونقلها للنقطة الوسيطة حفاظا على صحة المواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن الحملات استهدفت متابعة استكمال أعمال الدهانات والتجميل ورفع كفاءة الطرق والنظافة العامة، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وريها لإظهار الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وأشار، إلى متابعة أعمال قسم الإنارة، حيث تم عمل صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات وخفض الإنارة بعدد من شوارع المحافظة، فضلا عن وضع خطة للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، ورش الحشرات الطائرة والذباب البالغ بشوارع متفرقة بالمحافظة.